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Arnavutköy'de Trafo Hırsızlığı Kameraya Yansıdı

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Arnavutköy'de bir şahıs trafodan elektriği keserek inşaat girişindeki kabloları yerinden sökerek çaldı. Kablo hırsızlığı kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de bir şahıs trafodan elektriği keserek inşaat girişindeki kabloları yerinden sökerek çaldı. Kablo hırsızlığı kameraya yansıdı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bir inşaatın girişindeki kabloları gözüne kestiren şahıs bina girişine gelerek trafodan elektriği kestikten sonra kabloları sökerek çaldı. İlginç kablo hırsızlığı binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir şahsın kabloyu çekerek tesisattan söktüğü sonrasında kucaklayarak çaldığı görüldü.

"Önce elektriği kesiyor kabloyu fişten söküyor ve uzanabildiği tüm kabloları çalıyor"

Yaşanan hırsızlık ile ilgili konuşan inşaat sahibi Mustafa Dere, "Biz kendi yerimizi yapma kararı alıp bu inşaata başladık. Videolarda izlediğimde çok şaşırdım gelip burada kabloları çalmış ve bağlı olduğu cihazları çalmaya çalışmış. Önce elektriği kesiyor kabloyu fişten söküyor ve uzanabildiği tüm kabloları çalıyor. Burası biraz tenha olduğu için karşılaşıyoruz ama bizim kamera sistemlerimiz sensöre duyarlı birisi geldiği zaman uyarıyor. Maddi açıdan çok bir zararımız yok ama kablo çalan kişi kapıyı açık unutsak farklı noktalara da gelecek bir olay. Sonrasında yapılmasın diye şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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