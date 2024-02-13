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Arnavutköy'de asansör kazası: Genç hayatını kaybetti

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Arnavutköy'de bir sanayi sitesinde meydana gelen olayda, asansör tamiri sırasında sıkışan genç hayatını kaybetti. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak genç kurtarılamadı.

Arnavutköy'de bozulan asansörü tamir ederken, duvar ile asansör arasına sıkışan genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.45 sıralarında Arnavutköy ilçesine bağlı Deliklikaya Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesi içerisinde bulunan iş hanının asansörü tamir etmek için asansör boşluğuna giren 17 yaşındaki Arda G. kayan asansör ile duvar arasında sıkıştı. Diğer işçilerin fark etmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar esnasında Arda G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatılırken 17 yaşındaki Arda G.'nin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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