Ardahan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Kişi Yakalandı

Ardahan ilinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi polis tarafından yakalandı. Operasyonda bir miktar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 4 kişi yakalandı.

Ardahan il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, C.U, E.H, E.Ç. ve M.Y.K'nin üzerinde yaptıkları aramada, bir miktar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ile 30 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ARDAHAN