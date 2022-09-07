Aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Fevzioğlu, Karacaoğlu, Mithat paşa, Yavuzlar, Yıldırım Beyazıt, Sahabiye ve Altınoluk Mahalleleri'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan P.Ç., hakkında 'birden fazla gece vakti birlikte yağma' suçundan 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan B.T., hakkında 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan T.D. ve 'hırsızlık' suçundan 10 ay hapis cezası bulunan H.D. ile birlikte 15 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi de cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.