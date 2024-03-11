Araçta Çakar Tespit Edilen Sürücüye Yüksek Cezai İşlem
Kastamonu'nun Araç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta çakar olduğu tespit edilen sürücüye 12 bin 878 TL idari para cezası uygulandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yol kontrolü sırasında jandarma ekiplerince durdurulan ve "çakar" takıldığı tespit edilen aracın sürücüsüne 12 bin 878 TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Araç ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol esnasında durdurulan B.B. idaresindeki araçta "çakar" olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne ihlal sebebiyle 12 bin 878 TL idari para cezası uygulandı. - KASTAMONU