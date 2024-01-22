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Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolunda kar yağışı etkisini yitirdi

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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda dün gece başlayan ve yaklaşık 10 kilometrelik alanda etkili olan kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirdi. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda dün gece başlayan ve yaklaşık 10 kilometrelik alanda etkili olan kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirdi.

Kar yağışı, Akseki-Seydişehir kara yolu Battı Çıtı mevkiinden itibaren Karayolları Bakımevi arasında yaklaşık 10 kilometrelik yolda etkili oldu. Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Saat 23.00 sıralarında başlayan kar yağışı sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Gece kar yağışının başlamasından itibaren trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Gece saatlerinde ise Akseki Bölge Trafik ekipleri Akseki Kavşağı'ndan itibaren sürücülere yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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