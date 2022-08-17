Antalya haberleri! Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde sahilde serinlemek için denize giren yaşlı kadın boğularak yaşamını kaybetti.

Olay, Oba Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 67 yaşındaki F.H. isimli kadın serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz durduğu fark edilen kadın, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.H. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.H. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. - ANTALYA