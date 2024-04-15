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Antalya'da yapılan operasyonda 34 kilogram esrar ele geçirildi

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir depoya yapılan operasyonda 34 kilogram esrar ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından, farklı illerden temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Antalya'ya getirilerek Kepez ilçesinde bulunan bir ikamette depolandığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 34 kilogram skunk ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan yakalanan N.A. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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