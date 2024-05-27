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Antalya'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarında ki beton bloklara çarparak takla atan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarında ki beton bloklara çarparak takla atan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat'ın Sorgun Mahallesi, Acısu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hafta sonu ailesi ile birlikte plaja gitmek için yola çıkan Şule Bal'ın kullandığı 07 BDU 178 plakalı otomobil Acısu Caddesi üzerinde virajı alamayarak yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan beton bloklara çarpan ve takla atan araçta bulunan sürücü Şule Bal ile birlikte Melda Avara, Nazire Erbay, Umut Eren Erbay ve 6 yaşındaki Hazal Bal yaralandı. Kazanın 112 acil çağrı merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından yaralılar kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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