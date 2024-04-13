Antalya'da teleferikte mahsur kalan 98 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da teleferikte mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve asılı kalan 15 kabindeki 98 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Antalya'da teleferikte mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmalarında devam ettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bölgede 543 personelin çalışmalara devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile dron görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA