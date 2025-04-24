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Antalya'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 1.5 Milyon Lira Çalındı

Antalya'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 1.5 Milyon Lira Çalındı
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Antalya'da sosyal medya üzerinden sahte prefabrik konteyner ve arsa satışı yaparak 15 kişiden 1 milyon 485 bin lira toplayan 8 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından 2'si tutuklandı.

Antalya'da sosyal medya üzerinden satılık prefabrik konteyner ve arsa ilanı vererek, iletişime geçtikleri 15 kişiden kapora bedeli altında toplam 1 milyon 485 bin lira alan 8 şüpheli, Antalya merkezli 2 ilde yapılan operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden satılık prefabrik konteyner ve arsa ilanı vererek iletişim kuran vatandaşlara sahte konteyner ve arsa fotoğrafları ile videoları gönderip kapora bedeli adı altında farklı hesap numaralarına para havalesi yaptıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 14 ayrı olayda 15 kişiden toplamda 1 milyon 485 bin Türk lirası maddi menfaat sağlayan şüphelilere yönelik Antalya merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; dolandırıcılık olaylarında kullandıkları ve şüpheliler tarafından tanzim edilen konteyner ve arsa satımına ilişkin suça konu evraklar ile 11 adet cep telefonu, sim kartları ve dijital materyallere el konuldu.

Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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