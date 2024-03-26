Üye Girişi
Haberler

Antalya'da otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 4 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle, otobüs terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü, terminaline girmek istediği sırada karşı yönden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 07 FCT 78 plakalı hafriyat kamyonu ile çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, diğer yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Antalya Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli? Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli? Salih Çiçek kimdir? CHP Malatya Kale Belediye Başkan Adayı Salih Çiçek Kaç yaşında, nereli? Kamil Kaval kimdir? Zafer Partisi Düzce- Akçakoca Belediye Başkan adayı Kamil Kaval kaç yaşında, nereli? Buse Terim boşanıyor mu? Buse Terim 10 yıllık eşinden boşanıyor mu? Batuhan Emre Atamer kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Kurşunlu Belediye Başkan adayı Batuhan Emre Atamer Batuhan Emre Atamer kaç yaşında, nereli? Yaşar Karakuş kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Korgun Belediye Başkan adayı Yaşar Karakuş kaç yaşında, nereli? İsa Koç kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Ilgaz Belediye Başkan adayı İsa Koç kaç yaşında, nereli? Emre İzzet Akbulut kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Eldivan Belediye Başkan adayı Emre İzzet Akbulut kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title