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Antalya'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

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Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.40 civarında Çalkaya Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. yönetimindeki 07 GE 515 plakalı otomobil, Adem Eker idaresindeki 07 BBK 797 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Adem Aker yola savrulurken, çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aker yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü İ.A.'nın yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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