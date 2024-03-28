Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Antalya'da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Yaşar Untuç'un kullandığı 07 AZJ 285 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Refüjdeki kaldırım taşının üzerine düşerek yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak kazayı gören bir vatandaş geldi. Kaskı sayesinde başından yaralanmaktan kurtulan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA