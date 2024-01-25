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Antalya'da Kurye Cinayeti: 3. Ceset İhtimaline Karşı Arama Yapıldı

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Antalya'da kurye Ali Diken'in cinayet şüphelisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisinin gözaltına alınmasıyla birlikte yapılan aramalarda, cinayet şüphelisinin arkadaşını ve baldızını öldürdüğü cesetler bulundu. Ekipler, 3. bir ceset ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da kurye Ali Diken ve cinayet şüphelisinin kuaför baldızının ölü bulunduğu alanda 3'üncü bir ceset olma ihtimaline karşı ekipler tarafından arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada bir sonuç alınamazken, olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisinin arkadaşını olay yerinde, baldızını ise evinde öldürdüğü belirlendi.

Antalya'da yaşayan kurye Ali Diken, 20 Aralık 2023 tarihinde motosikletiyle kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi. 36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Z.B. (33), şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Z.B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti. Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı.

Baldızına ait ceset bulundu

Cinayet zanlısının ifadesiyle bölgede ikinci ceset için, ilk bulunan cesedin 30 metre uzağında arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından, ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı halde 26 yaşındaki kuaför Z.E.A.'ya ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu. Ceset, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri ise güvenlik şeridi ile kapatılarak vatandaşların girişine yasaklandı.

Kepçe ve kadavra köpeği ile arama devam ediyor

Polis ekipleri 2 cesedin bulunduğu alanda, her ihtimale karşı 3'üncü bir ceset ihtimaline karşı bugün sabah saatlerinden itibaren kepçe ve kadavra arama köpeği 'Obert' ile arama çalışması yaptı. Yapılan aramalarda bir sonuç alınamazken, aramaların yarın kaldığı yerden devam edeceği ve bütün alanın aranacağı öğrenildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, ZB.'nin Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Z.E.A.'yı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi. Z.B.'nin ifade alma işlemlerinin Cinayet Büro Amirliği'nde devam ettiği bildirildi.

Ailesinin 5 aydır aradığı ortaya çıktı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada, "15 Ağustos 2023 günü hakkında Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğümüze kayıp müracaatında bulunulan Z.E.A. ve 21 Aralık 2023 günü hakkında kayıp müracaatı bulunan A.D. isimli şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalarda; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheli Z.B. İstanbul ilinde yakalanıp gözaltına alınarak ilimize getirildi. Bugün Aksu ilçesi sınırları içinde yapılan yer gösterme ve kazı çalışmaları sonucunda kayıp A.D. ve şüpheli Z.B.'nin baldızı Z.E.A.'ya ait olabileceği değerlendirilen cesetler bulundu. Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince olay hakkında çalışmalar devam etmektedir" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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