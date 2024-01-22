Üye Girişi
Haberler

Antalya'da kaybolan genç kızın cesedi bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Antalya'da son 6 günde sahile vuran 8 cansız bedenden 1'inin kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi. Baba Elmas, acısını paylaşarak teşekkürlerini iletti.

Antalya'da son 6 günde sahile vuran 8 cansız bedenden 1'inin 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen haberle adeta yıkılan baba Osman Elmas, "Acımla baş başayım. Rabbime şükürler olsun bir Mervem'in mezarını çok görmedi bize" dedi.

Üniversite eğitimi alabilmek için İstanbul'dan Antalya'ya gelen Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 18 gündür haber alınamıyordu. En son Muratpaşa ilçesindeki Düden Park'ta bir işletmenin kameralarına takılan Merve'yi bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürmüştü. Geçtiğimiz gün ise Kadriye Turizm Merkezi'ndeki otelin sahilinde çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin Antalya'da 18 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimalini değerlendiren polis, genç kızın İstanbul'daki yakınlarını çağırdı. Kızını arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde yakından takip eden baba Osman Elmas, bu kez bulunan cesedin kızına benzerliği nedeniyle DNA testi vermek için İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Anneden ise DNA örneği İstanbul'da alındı.

"Acımla baş başayım"

İstanbul'a dönmeyip sonucu Antalya'da bekleyen Osman Elmas, bugün Antalya Adli Tıp Kurumundan gelen haberle adeta yıkıldı. DNA örneğinin kızına ait olduğunu öğrenen acılı baba, "Acımla baş başayım. Rabbime şükürler olsun bir Mervem'in mezarını çok görmedi bize. Allah bize sabır versin. Devletime ve Türk halkına da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan İstanbul'da defnedileceği öğrenilen Merve'nin cenazesini baba Osman Elmas'ın yarın teslim alacağı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Adli Tıp Kurumu İstanbul Antalya İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Yaşam Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Granada - Atletico Madrid maçı CANLI izle! Granada - Atletico Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Hababam Sınıfındaki bebek kim? Hababam Sınıfı'ndaki bebek kimdir? Hababam Sınıfı Ferit'in bebeği kimidir? Selahaddin Eyyubi nerede çekiliyor? Selahaddin Eyyubi setleri nerede? Napoli - İnter maçı CANLI izle! Napoli - İnter maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kıble bulma: Kıble ne tarafta? Kıble yönü nasıl bulunur? Kıble hangi yönde? Kıble neresi? Baş ağrısı nedir, neden olur? Baş ağrısı nasıl geçer? Siyez unu nedir? Siyez ununun faydaları nelerdir? Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu nedeni ve belirtileri nelerdir? Geçirgen bağırsak sendromu tedavi yöntemi nedir? Mevlana sözleri: En güzel Hz. Mevlana sözleri nelerdir? Anlamlı, resimli, kısa Mevlana aşk sözleri! Anlamlı sözler Mevlana! Ya Latif ne demek? Ya Latif Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı nedlr? Ya Latif fazileti nedir? Ya latif zikiri! Kırgızistan'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kırgızistan'daki depremde son durum! Kızıl Goncalar Cüneyd kimdir? Kızıl Goncalar Cüneyd Güneş gerçekte kim, kim oynuyor? Tarık Akan yaşıyor mu? Tarık Akan kaç yılında öldü? Tarık Akan hayatı ve biyografisi! Ayşen Gruda öldü mü? Ayşen Gruda ne zaman hayatını kaybetti? Ayşen Gruda'nın hayatı ve biyografisi... Halit Akçatepe öldü mü? Güdük Necmi öldü mü, ne zaman öldü? Halit Akçatepe'nin ölüm tarihi, hayatı ve biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title