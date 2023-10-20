Antalya'da kapkaç yöntemiyle hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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Antalya'da meydana gelen 6 kapkaç ve yağma olaylarıyla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheli M.A.K. yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Antalya'da kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Meydankavağı, Muratpaşa, Karşıyaka, Konuksever ve Yenigün mahallelerinde meydana gelen 6 kapkaç ve yağma olaylarıyla alakalı çalışma yaptı.
Ekipler belirledikleri şüpheli M.A.K'yi operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince "kapkaç" ve "nitelikli yağma" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa