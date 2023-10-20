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Antalya'da kapkaç yöntemiyle hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Antalya'da meydana gelen 6 kapkaç ve yağma olaylarıyla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheli M.A.K. yakalandı ve adliyeye sevk edildi.