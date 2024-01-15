Antalya'da Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeni Mahalle Kaşlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaşlar Caddesinde seyir halinde olan İbrahim K. İdaresindeki 07 AKA plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonet ile ara sokaktan Kaşlar Caddesine çıkan Dilek Ş. idaresindeki 01 HM 091 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 01 HM 091 plakalı aracın sürücüsü Dilek Ş. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA