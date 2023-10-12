Antalya'da iki aile arasında çıkan kavgada 10'dan fazla kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu ve 4'ü ağır 10'dan fazla kişi yaralandı. Jandarma ekipleri de kavganın arasında kalarak yaralandı.

İki aile kavgasında silahlar çekildi, ortalık savaş alanına döndü: 10'un üzerinde yaralı

- Ağır yaralananlardan birinin kavgaya müdahale eden astsubay olduğu belirtildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Silahların konuştuğu kavgada 1'i astsubay olmak üzere 4'ü ağır 10'dan fazla kişi yaralandı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Zırlankaya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya giden jandarma ekipleri de silahlı kavganın arasında kaldı. Olayda jandarma ekiplerinden bir astsubay ile uzman çavuş olmak üzere 4'ü ağır 10'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan astsubay Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, uzman çavuşun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.