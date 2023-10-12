Antalya'da arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si kavgaya müdahale eden astsubay olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

2 kişinin ölüp 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın altından arazi kavgası çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde iki ailenin arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi öldü, 2'si kavgaya müdahale eden astsubay olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 1 astsubayın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Zırlankaya Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında arazi meselesi yüzen çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya giden jandarma ekipleri de silahlı kavganın arasında kaldı.

Olayda ağır yaralanan Ahmet Yavuz (56), eski eşi Şerife Bozkurt götürüldükleri Serik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin cenazeleri morga konuldu.

Yine kavgada Tolgahan Y. (25), Ali G. (43), Feridun Ş. (63), oğlu İdris Ş. ile kızı Zübeyde Ş. ile kavgayı ayırmaya gelen Jandarma Astsubay Y. O. ve Jandarma Astsubay Ö. F. A. yaralandı. Yaralılar Serik ve Antalya'daki hastanelere kaldırılırken, göğüs kısmından yaralanan astsubay Y. O'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.