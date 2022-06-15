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11 katlı apartmanda yangın çıktı, binadaki vatandaşlar tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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11 katlı apartmanda yangın çıktı, binadaki vatandaşlar tahliye edildiANTALYA Antalya'da 11 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, apartman sakinlerine korku yaşattı.

11 katlı apartmanda yangın çıktı, binadaki vatandaşlar tahliye edildi

ANTALYA Antalya'da 11 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, apartman sakinlerine korku yaşattı. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada mahsur kalanlar itfaiye ve polis ekiplerince tahliye edildi.

Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 119 Sokak'taki 11 katlı binanın 2'nci katında saat 11.00'da bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Fatma Atar ile 5 çocuğunun kaldığı dairedeki yangın kısa sürede büyüdü. Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, apartmanda mahsur kalan bazı daire sakinleri tahliye edildi.

Yaralanan ya da dumandan etkilenen vatandaşın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - 3. Sayfa

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