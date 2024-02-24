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Ankara ve Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

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Ankara ve Aksaray'da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen 14 şüpheliden 12'si yakalandı. Operasyonda ele geçirilenler arasında uyuşturucu madde, uyuşturucu içme aparatları, telefonlar ve para bulunuyor.

Uyuşturucu madde imalatı ve satışı gerçekleştirdiği tespit edilen 14 şüpheli şahsa yönelik Ankara ve Aksaray'da icra edilen eşzamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretip satan 14 şüpheliyi belirledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara ve Aksaray'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda şahıslardan 12'sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdürüldüğü aktarıldı. 16 farklı adreste icra edilen operasyonda ele geçirilenler ise şöyle:

"3 bin 200 gram uyuşturucu uyarıcı madde, 28 adet uyuşturucu içme aparatı, 14 adet telefon, 1 adet muşta, 9 bin 890 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray Ankara Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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