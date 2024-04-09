Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ankara Sincan'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Sincan ilçesi Ayaş Caddesi Bahçe Cadde kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 HYF 36 plakalı araç ile 06 BRT 431 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sincan Ankara Bahçe Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eskişehir bayram namazı saat kaçta 2024? Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Erzurum bayram namazı saat kaçta 2024? Erzurum bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2024? Diyarbakır bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı 8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8-9 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Denizli bayram namazı saat kaçta 2024? Denizli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Trabzon bayram namazı saat kaçta 2024? Trabzon bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Balıkesir bayram namazı saat kaçta 2024? Balıkesir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Aydın bayram namazı saat kaçta 2024? Aydın bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title