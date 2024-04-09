Ankara Sincan'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Sincan ilçesi Ayaş Caddesi Bahçe Cadde kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 HYF 36 plakalı araç ile 06 BRT 431 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA