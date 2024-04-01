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Ankara İl Jandarma Komutanlığı Mart Ayında 721 İnternet Sitesi Hakkında İşlem Yaptı

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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca mart ayında bin 665 sosyal medya ve URL adresinde yapılan araştırma sonucunda 721 internet sitesi hakkında işlem yapıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor. Mart ayında bin 665 sosyal medya ve URL adresinde yapılan araştırma sonucu yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 601 bahis sitesi, müstehcen içerikli paylaşım yapan 111 internet sitesi ve oltalama/phishing yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 internet sitesi olmak üzere toplam 721 internet sitesi hakkında işlem yapıldı. Meydana gelen "faili meçhul siber olayların aydınlatılması" kapsamında 16 nitelikli dolandırıcılık, 2 nitelikli hırsızlık ve bir banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları olmak üzere toplam 19 faili meçhul olay Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı. Bahse konu olayları işlediği tespit edilen 26 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ankara Dolandırıcılık Güvenlik 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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