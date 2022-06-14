Ankara'da yaşanan selde hayatını kaybeden Ramazan Gök toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
- Ankara'da yaşanan selde hayatını kaybeden Ramazan Gök toprağa verildi Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Ramazan Gök defnedildi.
- Ankara'da yaşanan selde hayatını kaybeden Ramazan Gök toprağa verildi
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Ramazan Gök defnedildi.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve 3 gün arandıktan sonra cansız bedeni bulunan iki çocuk babası Ramazan Gök Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Altındağ Belediye Başkanı Asıl Balcı ve Gök'ün aile yakınları katılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Destek ekipleri de destek için hazır bulundu.
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - 3. Sayfa