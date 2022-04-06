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Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

BEYPAZARI, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara D-140 karayolu İstanbul istikametinde 14. kilometrede meydana gelen trafik kazasında 69 AAD 655 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hemzemin çukuruna düştü. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beypazarı, Otomobil, İstanbul, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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