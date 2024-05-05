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Ankara'da taksi durağına pompalı tüfekle saldırı

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir taksi durağına pompalı tüfekle saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Mayıs günü Pursaklar'daki Merkez Taksi Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle taksi durağına pompalı tüfekle birkaç kez ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri saldırgan şahsı yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pursaklar Ankara Mahkeme Saldırı Tutuklama Güvenlik Güvenlik Kamerası 3.Sayfa Güncel Haberler

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