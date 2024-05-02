Ankara'da Otomobil Çocuğa Çarptı, Anne Sinir Krizi Geçirdi

Ankara'da karşı yola geçmeye çalışan bir erkek çocuğuna otomobil çarptı. Yerde ağır yaralı halde yatan oğlunu gören annesi ise sinir krizi geçirdi.

Kaza, öğlen saatlerinde Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol yapım çalışmalarından dolayı trafiğin tek yoldan iki yönlü verildiği noktada karşı yola geçmek isteyen bir erkek çocuğuna otomobil çarptı. Ağır yaralı çocuk, vatandaşlar tarafından Polatlı Devlet Hastanesine götürüldü. Araç sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı oğlunu gören annesi ise baygınlık geçirdi. Fenalaşan kadın da çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. - ANKARA