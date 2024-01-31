Ankara'da Narkogüç Operasyonunda 2 Kilo 279 Gram Kokain Ele Geçirildi

Ankara'da düzenlenen Narkogüç operasyonlarında 2 kilo 279 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Narkogüç operasyonları çerçevesinde yürütülen çalışmalarda İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Şüpheli şahısların bulunduğu araç Kahramankazan ilçesi Akıncılar uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 2 kilo 279 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA