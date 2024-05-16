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Ankara'da Metroda Bulunan Altın Dolu Çanta Polise Teslim Edildi

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Ankara'da iş yerine gitmek için bindiği metroda içinde yaklaşık 1 milyon Türk liralık altın olan bir çanta bulan vatandaş, çantayı polise teslim etti. Çantanın sahibi aranıyor.

Ankara'da iş yerine gitmek için bindiği metroda içinde yaklaşık 1 milyon Türk liralık altın olan bir çanta bulan vatandaş, çantayı polise teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde iş yerine gitmek için metroya binen Nusret Güler, Mesa durağında bir çanta buldu. Birkaç durak sonra metrodan inen Güler, çantayı açtığında içerisinde yaklaşık 1 milyon Türk lirası değerinde 61 adet cumhuriyet altını olduğunu gördü. Bulduğu altınlarla beraber evine giden Güler, daha sonra ailesi ile birlikte karakola giderek içi altın dolu çantayı polise teslim etti.

Nusret Güler'in annesi Nuray Güler, "Oğlum sabah işe giderken metroda bir çanta buluyor. Mesa metro durağında buluyor çantayı. İstanbul yolu metro durağında iniyor metrodan, indiğinde çantayı açıyor ve içerisinde altın olduğunu görüyor. Metroda bulunan güvenlik görevlilerine vermiyor çantayı, güvenemiyor onlara. Çantayı aldı eve getirdi. Eve getirince panikledik. Dedik ki 'Bunu karakola verelim'. Sonrasında eşimi bekledik. Eşim de gelince konuştuk ve karakola teslim etme kararı aldık. Şu anda çantayı teslim ettik. Çantanın sahibini bekliyoruz" dedi.

Emniyet ekipleri, çantanın sahibine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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