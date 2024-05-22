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Ankara'da Kasksız Motosiklet Sürücüsü Trafiği Tehlikeye Attı

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Ankara Bulvarı'nda kask takmadan zikzak çizen motosiklet sürücüsü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Ankara'da kasksız motosiklet sürücüsü, araçlar arasında zikzak çizerek trafiği tehlikeye attı.

Ankara Bulvarı'nda meydana gelen olayda, trafik kurallarına aykırı bir şekilde kask takmadan yoluna devam eden motosiklet sürücüsü akan trafikte hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atarak paniğe neden oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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