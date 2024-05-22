Ankara'da Kasksız Motosiklet Sürücüsü Trafiği Tehlikeye Attı

Ankara'da kasksız motosiklet sürücüsü, araçlar arasında zikzak çizerek trafiği tehlikeye attı.

Ankara Bulvarı'nda meydana gelen olayda, trafik kurallarına aykırı bir şekilde kask takmadan yoluna devam eden motosiklet sürücüsü akan trafikte hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atarak paniğe neden oldu. - ANKARA