Ankara'da Babasına Kızan Şahıs Otomobili Yakarak Kullanılamaz Hale Getirdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde babasına kızan şahıs, alkol aldıktan sonra otomobili yaktı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, babasıyla tartışan M.E., gittiği pavyonda alkol aldıktan sonra dışarıya çıktı. Telefonda babasıyla tartışmaya devam eden M.E, otomobili ateşe verdi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, M.E'nin babasına kızıp aracı ateşe verdiği tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan M.E., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA