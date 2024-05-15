Ankara'da 10 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri 10 milyon TL olan kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri 10 milyon TL olan kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan takip sonucunda A.C. ve O.M. isimli şahısların sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 tırda yapılan arama sonucunda; 16 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından ele geçen malzemelere el konularak, A.C. ve O.M. isimli şahıslar hakkında adli işlemlere başlatıldı. - ANKARA