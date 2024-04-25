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Ankara'da 10 katlı binada yangın çıktı

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Yangın, Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın dokuzuncu katında meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan veya hayatını kaybedenin olmadığı bina yangınında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da 10 katlı binada yangın çıktı.

Yangın, Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın dokuzuncu katında meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan veya hayatını kaybedenin olmadığı bina yangınında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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