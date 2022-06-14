Ankara merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon - Haberler

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Ankara merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon

AA - 3. Sayfa
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Ankara merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2013'teki Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) öncesi soruları usulsüz alarak örgüt mensuplarına dağıtan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2013'teki Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) öncesi soruları usulsüz alarak örgüt mensuplarına dağıtan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2013 JANA soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilip soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında, sınav soru ve cevaplarını önceden alarak örgüt üyelerine dağıtan 22 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

AA / Barış Gündoğan - 3. Sayfa

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