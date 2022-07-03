Anız yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde anız yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Buraya jandarma ekipleri ile birlikte gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 50 dönümlük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa