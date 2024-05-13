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Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrildi, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

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Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada tırın devrilmesi sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen tırın kasasından saçılan malzemeler bazı otomobillerde hasara neden oldu. Yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada tırın devrilmesi sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde İstanbul istikametinden gelmekte olan 38 AEG 421 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeler mevkiine gelmeden kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen tırın kasasından etrafa saçılan malzemeler, seyir halindeki bazı otomobillerde hasara neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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