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Amasya 3. sayfa haberleri... Amasya'da dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldüren şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Amasya 3. sayfa haberi | Amasya'da dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldüren şahıs yakalandı Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu tabancayla öldürerek kaçan şahıs olaydan bir gün sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Amasya'da dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldüren şahıs yakalandı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu tabancayla öldürerek kaçan şahıs olaydan bir gün sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, köyde koyunculuk yaparak geçimini sağlayan Kadir Y. (51), bitişikteki akrabalarının dün yapılacak düğünleri öncesi sabah saatlerinde tartıştığı dini nikahlı eşi Sunay Aslan Kaya ve üvey oğlu Anıl Kadir Babal'ı tabancayla vurdu. Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Bitişikteki evde düğün hazırlığı yapan akrabaları da olayın şokuyla sarsıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanlar içindeki anne ve oğlunun cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cenazeler daha sonra defnedilmek üzere Samsun'a gönderildi. Sunay Aslan Kaya'nın önceki evliliğinden olan diğer oğlunun da Samsun'dan gelen yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

Kaçan katil zanlısını yakalamak için bölgeye sek edilen jandarma komando ekiplerinin çalışmaları sonuç verdi. Bölgedeki dağlık arazide ve çevre köylerde arama yapan ekipler Kadir Y.'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Taşova Amasya 3. Sayfa Haberler

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