Amasya'da TIR'da yakalanan 39 kaçak göçmen

AMASYA'da TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı, sürücü Hasan Acar (58) tutuklandı.

Erzurum üzerinden Amasya'ya gelen Hasan Acar'ın kullandığı 25 AVC 333 plakalı TIR, dün uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR'ın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR'ın sürücüsü Hasan Acar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.