Amasya'da Sahte İçki Operasyonu: 39 Litre Sahte İçki ve Tabancalar Ele Geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 39 litre sahte içki, 5 tabanca ve tabanca mermileri ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 adres ile 4 araçta arama yapıldı.

Toplam 39 litre sahte içki, içki imalatında kullanılan malzemeler, 3'ü kurusıkı sıkı olmak üzere 5 tabanca ve tabanca mermileri bulundu. K.K, M.T, T.C ve H.B. yakalanarak gözaltına alındı. - AMASYA