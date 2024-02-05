Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Roma dönemine ait 68 tarihi eser ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 56'sı sikke olmak üzere 68 adet tarihi eser ele geçirildi.

Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 56'sı sikke olmak üzere 68 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Taşova ilçesinde yaşayan E.K'nın aracında tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Şahsın aracında yapılan aramada 56 adet Roma dönemine olduğu değerlendirilen sikke, 9 adet tarihi obje ve 3 adet tarihi yüzük tespit edilerek el konuldu.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Amasya Roma Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Kültür Sanat Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title