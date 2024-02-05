Amasya'da Roma dönemine ait 68 tarihi eser ele geçirildi

Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 56'sı sikke olmak üzere 68 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Taşova ilçesinde yaşayan E.K'nın aracında tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Şahsın aracında yapılan aramada 56 adet Roma dönemine olduğu değerlendirilen sikke, 9 adet tarihi obje ve 3 adet tarihi yüzük tespit edilerek el konuldu.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi. - AMASYA