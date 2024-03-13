Üye Girişi
Haberler

Amasya'da İletişim Kablosu Hırsızlığı Suç Örgütüne Operasyon

Güncelleme:

Amasya'da 2 yıl önce meydana gelen 13 ayrı olayda toplam 2 bin metreden fazla iletişim kablosunu kesip çalarak kayıplara karışan şahısların oluşturduğu suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı ve 3'ü tutuklandı.

Amasya'da 2 yıl önce 13 ayrı olayda toplam 2 bin metreden fazla iletişim kablosunu kesip çalarak kayıplara karışan şahısların oluşturduğu suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2021-2022 yılları arasında meydana gelen 13 faili meçhul olayda toplam 2 bin 110 metre iletişim kablosunun kesilerek çalınması ve hatlara zarar verilmesi olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik Adana ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Örgüt lideri ve örgüt üyelerinin aralarında bulunduğu 6 şüpheli şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Çökertilen organize suç örgütünün önceki yıllarda gerçekleştirdiği tespit edilen 11 enerji nakil hattı kablo hırsızlığı ve 2 mala zarar verme olmak üzere toplamda 13 faili meçhul olayın aydınlatıldığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amasya Güvenlik Adliye Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Van Gürpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş kimdir? Dilek Bektaş kimdir? Memleket Partisi Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Dilek Bektaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gevaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan kimdir? DEM Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Erciş adayı Baran Bilici kimdir? DEM Parti Van Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Edremit adayı Rabia Başak Koç kimdir? Caner Karahan kimdir? Memleket Partisi Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı Caner Karahan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çatak adayı Reşat Eraslan kimdir? DEM Parti Van Çaldıran Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çaldıran adayı Hatice Atabay Gündoğdu kimdir? Orhan Nazif Serçinoğlu kimdir? Memleket Partisi Aydın İncirliova Belediye Başkan Adayı Orhan Nazif Serçinoğlu kaç yaşında, nereli? Burhan Karışık kimdir? CHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Burhan Karışık kaç yaşında, nereli? Kadir Bıyık kimdir? MHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Başkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Başkale adayı Şengül Polat kimdir? Mehmet Ertaş kimdir? CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Mehmet Ertaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Bahçesaray Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Bahçesaray adayı Remzi Orhan kimdir? Alparslan Kokulu kimdir? MHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Alparslan Kokulu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title