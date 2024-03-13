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Amasya'da çiftlik yangınında 150'den fazla hayvan telef oldu

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 150'den fazla hayvan yanarak telef oldu. Yangın sonucunda çiftlik küle döndü ve büyük çapta zararlar meydana geldi. Çiftlik sahibi yardım beklediklerini ve çaresiz olduklarını belirtti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 150'den fazla hayvan yanarak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki besi çiftliğinde traktörden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar samanlığa ve ağılın çatısına sıçradı. Alevler hızla büyüdü. Ağılın içindeki 150 koyun ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu. 16 koyun kurtarılabildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çiftlik küle döndü. Traktörde kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Büyük çapta zararlarının olduğunu belirten çiftlik sahibi Ziram Sarıçoban, "153 hayvanımız telef oldu. Çabalamamıza rağmen kurtaramadık. Ağılın çatısı çökünce yaklaşamadık" dedi.

Hasar tespit çalışması başlatılan yangında büyük zararlarının olduğunu anlatan Sarıçoban, "Yardım bekliyoruz. Çünkü geçimimizi sağlayabilecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Şu an çok çaresiz durumdayız" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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