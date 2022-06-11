Altındağ'da kayıp olan bir kişinin aramaları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altındağ'da kayıp olan bir kişinin aramaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Altındağ'da kayıp olan bir kişinin aramaları sürüyor

Ankara'da etkili olan fırtınada Altındağ ilçesinde bir kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Ankara'da etkili olan fırtınada Altındağ ilçesinde bir kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Ankara genelinde etkili olan fırtına sırasında Altındağ ilçesi Karapürçek Tatlar mevkiinde bir araç sel sularına kapıldı. Binalarında bodrum katları tamamen sel suları ile dolarken dereler de taştı. Bir kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ İtfaiye Ankara AFAD 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title