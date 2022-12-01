Alışveriş merkezine gelen vatandaşın 8 bin dolarını çaldılar 3. Sayfa Haberleri Bolu'da bir alışveriş merkezinde vatandaşa ait 8 bin doları çalan Gürcistan uyruklu 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Bolu'da bir alışveriş merkezinde vatandaşa ait 8 bin doları çalan Gürcistan uyruklu 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezine gelen M.Y., yanında bulunan 8 bin doların çalındığını fark etti. M.Y.'nin şikayeti üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi olaya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin, yabancı plakalı araçla alışveriş merkezine gelen Gürcistan uyruklu J.G. ve T.G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BOLU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gürcistan Jandarma JASAT Bolu 3. Sayfa Haberler

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