Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da zodyak botla kayalıklara çarptı! Birinin durumu ağır

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'da kaza geçirdi. Kıyıdaki bir restorana gitmek için tekneden zodyak botla ayrılan çift, kayalıklara çarptı. İkili hastaneye kaldırılırken, Ali Sabancı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Leros adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giden çift kayalıklara çarptı. Sabancı çiftini, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

ALİ SABANCI'NIN DURUMU AĞIR



Ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı daha sonra Bodrum'da bir özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.

VUSLAT DOĞAN SABANCI'NIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Vuslat Doğan Sabancı'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Vuslat Doğan Sabancı'nın aynı özel hastaneye getirileceği öğrenildi.

ÇOCUKLARI YANLARINDAYDI İDDİASI

Kaza sırasında çiftin çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali de yanlarında olduğu, iki ismin kazan hemen önce denize atlayarak yara almadan kurtulduğu öne sürüldü.

ESAS HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Esas Holding'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.