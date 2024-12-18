Üye Girişi
Haberler
Erdoğan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret
Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı
Türk ordusunun gücüne güç katacak
HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var
Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması

Ali Koç'u Düşüren Göztepeli Görevliye 7 Ay 15 Gün Hapis Cezası

Ali Koç'u Düşüren Göztepeli Görevliye 7 Ay 15 Gün Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iten Fatih Özkan'a 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Olay, maç sırasında güvenlik görevlisi tarafından gerçekleştirildi ve Özkan, mahkemeye çıkarıldıktan sonra ceza aldı.

İzmir'de Süper Lig ikinci hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ikinci yarısında Ali Koç'u arkadan ittirerek düşüren Fatih Özkan hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Göztepe, Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakaya futbol yerine olaylar damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, maça alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününün olduğu bölüme gitti. Bu sırada Göztepeli taraftarlar büyük bir tepki gösterdi. Daha sonra ikinci yarının başladığı sırada Ali Koç ve beraberindeki heyet saha kenarından protokol bölümüne doğru ilerlerken Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç'u arkadan ittirerek yere düşürdü. Yaşanan bu olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri Özkan'ı gözaltına aldı ve savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 ay 15 gün hapis cezası

İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Fatih Özkan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suç işleme eğilimini göz önünde bulundurarak cezanın ertelenmesine ya da para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
img

Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması
img

Son hali içler acısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül oldu
Federasyon Başkanı oldu
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Aşiret düğününde konukları şaşkına çeviren an
SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi
SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt
Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara CANLI izle! 18 Aralık Annem Ankara 5. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Aralık Ödemiş, Menemen, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kuruluş Osman 175. bölüm tek parça full HD izleme linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık günün maçları nereden izlenir? Kuruluş Osman 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taha Akgül kimdir, kaç yaşında? Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün kariyeri! 19 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Yengeç, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 19 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sen Türkülerini Söyle CANLI izle! Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Erzurumspor-Sakaryaspor maçı CANLI, HD izle! Erzurumspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI | Asgari ücret üçüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Survivor Mevlüt kimdir? Mevlüt Koçak kaç yaşında, nereli? Gönüllüler Mevlüt Koçak hayatı ve kariyeri!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.