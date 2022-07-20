Alaplı'da tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Alaplı ilçesi Aydınyayla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Akar (65) idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı seyir halindeyken uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Akar (65) Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen Akar hayatını kaybetti. Alaplı İlçe Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Alaplı'da tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.