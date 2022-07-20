Alaplı'da tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Haberler

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Alaplı'da tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Alaplı'da tarım aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Alaplı ilçesi Aydınyayla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Akar (65) idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı seyir halindeyken uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Akar (65) Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen Akar hayatını kaybetti. Alaplı İlçe Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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