Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 1 milyon 275 bin 960 TL para cezası uygulandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 299 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 275 bin 960 lira para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında 9 Mart Cumartesi günü genel trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda ilçe genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında bin 379 araç kontrol edildi. 299 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kuralı ihlallerinden 1 milyon 275 bin 960 TL cezai işlem uygulandı. 4 araç trafikten men edilirken, 2 araç da yakalandı. - ANTALYA