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Alanya'da kooperatif görünümlü adrese kumar operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Alanya'da kooperatif görünümlü adrese kumar operasyonu

Antalya'da kumar oynandığı tespit edilen kooperatif faaliyetlerinin yürütüldüğü iş yerine düzenlenen operasyonda, 8 şahsın kumar oynadığı belirlenerek işlem yapıldı.

Antalya'da kumar oynandığı tespit edilen kooperatif faaliyetlerinin yürütüldüğü iş yerine düzenlenen operasyonda, 8 şahsın kumar oynadığı belirlenerek işlem yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kooperatif faaliyeti yürüten bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine düzenlenen operasyonda; masa üstlerinde çok sayıda poker pulu, iskambil ile poker kağıdı ve para olduğu belirlendi. Kumar oynadığı tespit edilen 8 kişi hakkında işlem yapılırken, iş yerinde bulunan 44 şahsın Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) üzerinden sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgu neticesinde 1 şahsın silahla tehdit suçundan aranma kaydı olduğu anlaşıldı. İş yeri sorumlusu olduğu belirlenen Y.Ş.B. ve N.F. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılarak iş yeri mühürlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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